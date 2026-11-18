В Израиле первые женщины-новобранцы должны начать службу в пилотной программе по интеграции женщин в бронетанковые подразделения Армии обороны Израиля. Подготовка будет проходить на базе Шизафон на юге страны, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на военных.

Одинаковые профессиональные требования

Программа должна предоставить женщинам возможность служить на боевых должностях в танковых войсках. Военные заявили, что профессиональные и оперативные стандарты для участниц будут такими же, как для мужчин, служащих в бронетанковых войсках.

Перед запуском пилотной программы ЦАХАЛ определил критерии, по которым новобранцы должны подтвердить способность пройти обучение и завершить программу. По данным армии, эти критерии соответствуют действующим требованиям профессиональной квалификации для мужчин-танкистов и основаны на существующих оперативных стандартах.

В то же время физическую подготовку участниц адаптируют, чтобы поддерживать их физическую форму и беречь здоровье. Перед началом основного обучения они пройдут подготовительный курс боевой физической подготовки для укрепления физических возможностей и выносливости.

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Отдельные экипажи и оценки

Во время пилотной программы будут действовать положения о совместной службе, регулирующие взаимодействие военнослужащих разного пола. Женщины и мужчины не будут служить в одном танковом экипаже ни во время обучения, ни в оперативной деятельности.

Армия также будет проводить отдельные оценки каждые несколько месяцев, чтобы определить, достигает ли программа поставленных целей. Запуск пилота происходит после споров об интеграции женщин в бронетанковые войска, в том числе среди религиозных сионистских ешив.

В июне 25 ешив заявили, что запретят своим студентам вступать в бронетанковые войска в знак протеста против программы. В апреле Высокий суд справедливости постановил, что ЦАХАЛ должен обеспечивать равные возможности для мужчин и женщин, стремящихся занимать боевые должности, кроме случаев, когда ограничения оправданы оперативными соображениями. Суд обязал армию начать пилот по привлечению женщин в маневренные бронетанковые части до призыва в ноябре 2026 года.

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