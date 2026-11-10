Национальное управление безопасности дорожного движения Израиля подало в полицию жалобу на сервис доставки Wolt и его генерального директора Томера Коэна. Председатель совета управления, бывший заместитель начальника полиции Моти Эдри, призвал начать уголовное расследование в отношении компании и ее руководителя, а также рассмотреть возможность обращения в суд для приостановки работы платформы, сообщает Jerusalem Post.

Требование назначить ответственного за безопасность

Управление утверждает, что Wolt должна назначить ответственного за безопасность дорожного движения. Оно ссылается на правило 579 израильских правил дорожного движения, согласно которому предприятием считается компания или бизнес, использующие не менее 40 транспортных средств определенных категорий, в частности мотоциклы и легковые автомобили.

По данным Wolt, через ее платформу работают около 20 тысяч курьеров. Управление заявило, что располагает регистрационными номерами примерно 214 мотоциклов, скутеров и других транспортных средств курьеров, фигурировавших в сообщениях об инцидентах, связанных с безопасностью движения. По мнению ведомства, это более чем в пять раз превышает установленный порог и дает основания считать Wolt предприятием в понимании этой нормы. В жалобе также указано, что правило 580(a) предусматривает персональную ответственность генерального директора компании.

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Позиция Wolt и требования к полиции

Wolt отвергает такую трактовку, подчеркивая, что ее курьеры являются независимыми подрядчиками, а не сотрудниками компании. Сервис заявил, что реагирует на каждую жалобу относительно поведения курьеров на дороге и их участия в авариях, но не сообщил, скольким курьерам закрыл доступ к платформе после таких обращений.

В сентябре управление потребовало от Коэна назначить ответственного за безопасность и подготовить подробный обязательный план снижения рисков. По версии ведомства, ответ Wolt не содержал сроков выполнения, измеримых целей или механизмов контроля, а обещанный план так и не был представлен. Эдри также призвал полицию усилить целевой контроль за опасными нарушениями правил движения со стороны курьеров.

В Wolt назвали действия управления кампанией по восстановлению его репутации. Компания заявила, что инвестирует значительные ресурсы в безопасность дорожного движения, а также предлагала представителям ведомства встречу для совместного продвижения практических мер.

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