Мировой суд Беэр-Шевы в Израиле приговорил Сан-Лусиана Тевеля к 28 месяцам лишения свободы за пособничество в краже двух дорогостоящих звуковых систем с места фестиваля Nova. Оборудование украли через два дня после нападения ХАМАС 7 октября, сообщает Jerusalem Post.

Приговор и компенсация

Тевель признал вину по двум пунктам обвинения в пособничестве при отягченной краже согласно измененному обвинительному заключению. Суд также оштрафовал его на 10 тыс. израильских шекелей и обязал выплатить 20 тыс. шекелей компенсации родителям Матана Лиора и 10 тыс. шекелей его бизнес-партнеру Амитаю Рахуму.

Автомобиль Тевеля, использовавшийся во время преступления, конфисковали. Время, уже проведенное им под стражей по этому делу, будет зачтено в срок наказания. Суд также назначил ему условные сроки лишения свободы на 12 и шесть месяцев, которые могут быть применены в случае совершения определенных преступлений против собственности или мошенничества в течение трех лет после освобождения.

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Роль других осужденных

Судья Амир Дорон установил, что Тевель обеспечивал логистику, без которой схему не удалось бы реализовать: он арендовал прицеп, передал свой автомобиль Раму Шахину и свел участников, зная обстоятельства краж. Суд учел признание Тевеля и его посттравматическое стрессовое расстройство, назначив ему минимальный срок в установленном диапазоне от 28 до 36 месяцев.

Звуковые системы принадлежали компании, совладельцами которой были Матан Лиор и Амитай Рахум. Лиор был убит на фестивале после того, как помогал эвакуировать посетителей под обстрелом. Шахина, которого суд назвал движущей силой схемы, ранее приговорили к семи годам лишения свободы, а Даниэля Хассона — к трем годам и четырем месяцам. По данным суда, Хассон пытался продать украденное оборудование, выдавая себя за его владельца.

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