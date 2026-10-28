На юге Израиля полиция и добровольческие спасательные подразделения разыскивают людей и транспортные средства, которые, как сообщается, пропали или оказались заблокированы в затопленных районах Негева и Аравы. Сильные дожди создали опасные условия в день выборов, сообщает Jerusalem Post.

Спасатели ведут поиски на земле и с воздуха. В Беэр-Шеве вода затопила парковки и торговые центры, а жители сообщали о неисправности нескольких светофоров.

Перекрытия дорог

Из-за наводнений и риска внезапных паводков на юге страны и в районе Мёртвого моря перекрыли несколько дорог. По данным Ynet, ограничения затронули все маршруты в Эйлат и из него, а полиция также закрыла шоссе №90 из-за непогоды.

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Житель Неот-ха-Кикар Йони Штерн сказал Ynet, что жители Аравы, в том числе он сам, застряли на дорогах и не могут проголосовать. Он призвал продлить время голосования или открыть дорогу.

Влияние непогоды на голосование

В Мейтаре один избирательный участок временно закрыли из-за вызванного непогодой отключения электроэнергии. Недалеко от Эйлата за три часа во вторник выпало 17 миллиметров осадков. В Неот-Смадар за половину дня выпала почти четверть годовой нормы осадков, сообщил Ynet.

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