В Тель-Авиве и Изреельской долине на севере Израиля сотни людей в субботу, 7 ноября, провели акции с призывом включить арабские партии в состав нового правительства. Участники также требовали завершения правления премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Anadolu Agency.

Призыв к политическому партнерству

По данным Haaretz, около 300 человек собрались в Изреельской долине. Еще несколько сотен протестующих вышли на площадь Габима в центре Тель-Авива, сообщило издание The Times of Israel.

В Тель-Авиве демонстранты держали плакаты на арабском и иврите с надписью: «67 мест. Выберем новый путь». Это ссылка на совокупное число мандатов партий, выступающих против Нетаньяху, включая два арабских списка — Объединенный список и РААМ, — в 120-местном Кнессете.

Участники скандировали: «Без партнерства нет мира». Они также призывали прекратить политику «разделяй и властвуй» и требовали «свободы и равенства для всех». В акции участвовала организация Standing Together, выступающая за еврейско-арабское партнерство и политическое равенство.

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Мандат на формирование правительства

Акции прошли перед тем, как президент Израиля Ицхак Герцог объявил о намерении поручить лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту сформировать следующее правительство. По информации Ynet, церемония вручения мандата должна состояться в воскресенье в 17:00 по местному времени в резиденции президента.

Партии, выступающие против Нетаньяху, получили на выборах 67 мест, из которых 19 принадлежат двум арабским спискам. Силы, поддерживающие Нетаньяху, получили 53 мандата. В то же время большинство лидеров оппозиционных партий не поддерживают формирование правительства, которое будет зависеть от арабских партий: без них у них 48 мест, тогда как для большинства необходимо не менее 61.

Требование освободить журналиста

Часть участников акций также призывала освободить журналиста Абда Абу Шахаде. Израильские СМИ сообщали, что его арестовали в среду по подозрению в контакте с иностранным агентом после поездки в Доху, где он взял интервью у бывшего депутата Кнессета Азми Бишары.

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