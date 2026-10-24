В Тель-Авиве, Израиль, тысячи людей в субботу вышли на антиправительственную демонстрацию за три дня до всеобщих выборов. Участники акции потребовали ответственности за неспособность предотвратить нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, после которого началась война в Газе, сообщает France 24.

Требование расследования

Протест организовал Октябрьский совет — объединение, созданное семьями погибших и заложников, захваченных палестинскими боевиками 7 октября. Накануне митинга организация заявила, что акция должна стать кульминацией трехлетней борьбы за установление истины, ответственность и создание государственной комиссии по расследованию.

По данным корреспондента AFP, участники маршем прошли от центральной площади Рабина до Площади заложников, где должен был состояться митинг. Это место ранее было центром антиправительственных протестов с требованием освободить людей, удерживаемых в заложниках в Газе.

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Напряженная предвыборная борьба

Ожидалось, что к демонстрации присоединятся ведущие представители оппозиционных партий. Последние опросы, опубликованные до начала в пятницу вечером периода запрета на публикацию социологических данных, свидетельствовали о примерно равных позициях правого блока премьер-министра Беньямина Нетаньяху и блока его главного соперника из правоцентристского лагеря Гади Айзенкота. Согласно этим опросам, ни один из блоков не получал большинства мест в парламенте.

Октябрьский совет также уведомил полицию о возможных провокациях со стороны сторонников правительства. Правительство Нетаньяху отказывается создавать независимую комиссию, вместо этого предложив создать политическую комиссию, половину членов которой назначала бы правящая коалиция, а другую половину — депутаты от оппозиции. Лидеры оппозиции заявили, что будут бойкотировать комиссию, сформированную политиками.

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