В воскресенье утром на южном направлении шоссе Аялон возле развязки Халаха в Израиле столкнулись автобус и микроавтобус. В результате аварии пострадали 17 человек, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

Состояние пострадавших

По данным медицинских служб, пострадавших эвакуировали с места аварии для оказания помощи. Сотрудники службы скорой медицинской помощи Magen David Adom сообщили, что водитель микроавтобуса был заблокирован в салоне, имел сниженный уровень сознания и травмы головы и конечностей.

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Во время спасательной операции медики оказали водителю помощь, в том числе ввели лекарства и остановили кровотечение. По их данным, 17-летняя девушка получила травмы конечностей, ее состояние оценили как средней тяжести. Другие пассажиры получили легкие травмы.

Работа служб

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции округа Тель-Авив. Туда также направляются следователи по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Часть пострадавших доставляют в больницу «Вольфсон», медицинский центр «Шеба» в Тель-ха-Шомере и больницу «Ихилов».

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