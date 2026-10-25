На севере Израиля полиция задержала четырех женщин по подозрению в мошенничестве с клиентами, обращавшимися за помощью с возвратом налогов. По данным Jerusalem Post, предполагаемыми потерпевшими по делу являются около 500 человек, а сумма предположительно незаконно полученных средств составляет сотни тысяч шекелей.

Обыски и задержания

Сотрудники полиции Северного округа и пограничной полиции провели рейды в домах подозреваемых, задержали четырех женщин и изъяли предметы, которые, по данным правоохранителей, могут быть связаны с предполагаемыми преступлениями. Среди задержанных — мать и две ее дочери из Кафр-Канны, а также женщина из Илута. Оба населенных пункта расположены недалеко от Назарета.

По данным подразделения по расследованию мошенничества полиции Северного округа, три женщины — мать, одна из ее дочерей и жительница Илута — вместе работали в легальной компании, предоставлявшей услуги по возврату налогов.

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Переводы на частные счета

По версии следствия, подозреваемые обращались к клиентам, желавшим проверить право на налоговый возврат, и предлагали оплатить сбор за открытие дела на их частный банковский счет. Впоследствии деньги, по данным полиции, переводились на фиктивный счет, созданный подозреваемыми.

Многие из примерно 500 предполагаемых потерпевших не обращались в полицию с жалобами, поэтому следователи самостоятельно связывались с ними. Также в течение последних месяцев подозреваемые, по утверждению полиции, контактировали с пенсионными фондами клиентов и переводили их средства в наличные. Это могло лишить людей как денег, так и накопленных льгот.

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