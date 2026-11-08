В Израиле, в районе Иерихона на Западном берегу реки Иордан, задержали для допроса заместителя координатора безопасности общины Нааран. Это произошло после появления видео, на котором он направляет оружие на израильских поселенцев. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Расследование по факту использования оружия

Полиция начала расследование в отделении Иорданской долины округа Иудеи и Самарии по подозрению в незаконном использовании оружия. После допроса мужчину освободили на ограничительных условиях.

Правоохранители получили два отдельных сообщения об инциденте. В первом говорилось, что заместитель координатора безопасности направил оружие на поселенцев и представителей сил безопасности, находившихся на месте. Во втором сообщении утверждалось, что там также прозвучали выстрелы. Полиция проверяет эти обстоятельства: пока не установлено, действительно ли стреляли и что стало причиной того, что мужчина направил оружие.

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События после заселения восьми домов

Инцидент произошел на следующий день после того, как движение Nahala объявило о переезде еврейских семей в восемь домов в районе Иерихона. По утверждению движения, дома были приобретены за полную стоимость в рамках операции, о которой стало известно после заселения семей в среду. Операцию поддерживал и помогал проводить региональный совет Биньямин.

Люди, близкие к задержанному, заявили, что он прибыл не по собственной инициативе, а после сообщения о беспорядках и был направлен вместе с группой быстрого реагирования. В то же время Армия обороны Израиля сообщила, что мужчина не действовал от ее имени, не имел полномочий или ответственности за безопасность в этой местности и был гражданским лицом, выполнявшим функцию безопасности в другой общине.

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