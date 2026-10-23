Власти Объединенных Арабских Эмиратов подтвердили разлив нефти с танкера в Персидском заливе, который затронул пляжи эмирата Умм-эль-Кувейн. Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ сообщило, что из-за инцидента временно закрыли все пляжи и прибрежные районы эмирата.

Работы по локализации пятна

Как сообщает The National, специалисты начали локализацию утечки, ограждение загрязненных участков, очистку и восстановительные работы совместно с местными и федеральными органами власти. Они также проводят обследование побережья, мониторинг и оценивают возможное влияние на морскую среду.

Министерство призвало рыбаков и пользователей моря выполнять указания властей и не ловить рыбу в районах, затронутых загрязнением.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Запах топлива в северных эмиратах

По данным министерства, утечка стала причиной резкого запаха топлива, о котором в последние дни сообщали жители Дубая и северных эмиратов. Ведомство заявило, что запах в Шардже, Аджмане и Умм-эль-Кувейне не представляет риска для здоровья, однако посоветовало людям не приближаться к нефти, если ее вынесет на берег.

Министерство не назвало судно. В то же время международные морские агентства, по информации издания, связывают утечку с танкером Gem No.2, который 9–10 октября подвергся предполагаемой атаке иранского беспилотника. Тогда с 330-метрового судна спасли 22 индийских моряков.

Читай нас в