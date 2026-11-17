В ОАЭ с 1 января 2027 года вступят в силу новые правила дорожного движения, которые ограничат время управления транспортом девятью часами в течение любых 24 часов. Норма распространяется на всех водителей, однако больше всего повлияет на водителей грузовиков и автобусов, совершающих дальние рейсы. Федеральный совет по дорожному движению может изменить этот лимит. Изменения предусмотрены решением Кабинета министров ОАЭ №174 от 2026 года.

Новые определения транспорта

По данным The National, тяжёлым грузовым транспортным средством будет считаться то, чья масса без груза превышает 3,5 тонны. Ранее порог составлял 2,5 тонны. Автобусы, перевозящие от девяти до 26 пассажиров, будут определяться как лёгкие, а те, которые перевозят более 26 пассажиров, — как тяжёлые автобусы.

Новые нормы также запрещают грузам выходить за габариты тяжёлого транспортного средства. Ранее перевозка негабаритных грузов могла разрешаться лицензирующим органом при соблюдении требований безопасности и использовании предупреждающих знаков. Отдельные правила о специальных разрешениях для нестандартных грузов остаются в силе.

Требования к грузам и штрафы

Водители тяжёлых транспортных средств должны обеспечить, чтобы груз не создавал опасности для людей и не препятствовал движению. Грузы также необходимо накрывать, чтобы песок, пыль или другие материалы не высыпались и не сдувались на дорогу. Перевозить пассажиров в тяжёлых грузовиках разрешено только работникам владельца и рабочим, которые загружают или разгружают товар, при наличии предназначенных для них мест.

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Правила сохраняют запрет для тяжёлых транспортных средств и тяжёлых автобусов обгонять друг друга в городах. За пределами городов это разрешено только при отсутствии помех движению. Водители также должны пользоваться специально отведёнными полосами, если они имеются.

Наказания за нарушения

За нарушения предусмотрены штрафы, штрафные баллы, приостановление действия водительского удостоверения и задержание транспортного средства. Если водитель тяжёлого автомобиля станет причиной аварии с опрокидыванием своего или другого транспортного средства, ему грозит штраф в размере 3 тыс. дирхамов и годовое приостановление действия удостоверения. Такая же санкция предусмотрена за незаконный обгон.

За падение или высыпание груза установлен штраф в размере 3 тыс. дирхамов и 12 штрафных баллов; за опасную загрузку — 2 тыс. дирхамов и шесть баллов. Министерство внутренних дел ОАЭ напомнило о нарушениях и штрафах после двух ДТП по дороге в Фуджейру, в которых погибли 14 человек и около 30 получили ранения.

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