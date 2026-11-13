В Объединенных Арабских Эмиратах работники государственного сектора получат три выходных дня — со среды, 2 декабря, по пятницу, 4 декабря, — по случаю 55-го Национального дня страны, также называемого Ид аль-Итихад. Государственные служащие вернутся к работе в понедельник, 7 декабря, поэтому вместе с выходными многие получат пятидневный перерыв.

Объявленные даты отдыха

Даты праздничных выходных объявили Федеральное управление кадровых ресурсов правительства ОАЭ и Министерство человеческих ресурсов и эмиратизации. Как сообщает The National, в соответствии с единым государственным календарем работники государственного и частного секторов ОАЭ обычно имеют одинаковое количество официальных праздничных дней.

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Годовщина объединения эмиратов

Национальный день ОАЭ отмечают в декабре в честь образования государства в 1971 году. Тогда шесть эмиратов объединились в ОАЭ, а Рас-эль-Хайма присоединился в следующем году. Объединение возглавил покойный шейх Зайед бин Султан Аль Нахайян, ставший первым президентом страны.

Название Ид аль-Итихад отсылает к арабскому слову, означающему «союз». Центральным событием ежегодных празднований обычно является большая церемония с участием правителей ОАЭ. Мероприятия этого года также совпадают с Годом семьи в ОАЭ, посвященным семьям, поколениям и сообществам, которые формировали страну на протяжении 55 лет.

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