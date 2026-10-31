В Объединенных Арабских Эмиратах нескольких государственных служащих и призывников передали в Военный уголовный суд по делу о предполагаемом содействии уклонению от национальной службы. Им вменяют подделку документов и злоупотребление служебным положением, сообщает The National.

Какие обвинения предъявили

Военный генеральный прокурор ОАЭ передал обвиняемых в военную прокуратуру. Среди вменяемых им действий — злоупотребление служебными полномочиями, получение необоснованных освобождений от службы и фальсификация данных о прохождении национальной и резервной службы.

По данным следствия, предполагаемая схема предусматривала манипулирование официальными данными, документами и медицинскими заключениями. Это могло позволять отдельным призывникам обходить установленные процедуры.

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Дело рассмотрит военная юстиция

Обвиняемыми являются как государственные служащие, так и призывники; каждому из них предъявили обвинения в соответствии с его предполагаемой ролью в деле. Окончательное решение об их ответственности примет военный суд.

Военный генеральный прокурор заявил, что национальная служба является обязанностью и ответственностью перед государством, а защита добросовестности процедур должна обеспечивать справедливость и равенство при ее прохождении. Он также предупредил, что власти будут преследовать тех, кто помогает другим избегать военных обязанностей или использует должности для незаконного получения освобождений. Выдвинутые обвинения еще должны быть доказаны в суде.

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