В Объединённых Арабских Эмиратах в среду, 25 ноября, проведут масштабные учения экстренных служб Exercise Union 55. В них примут участие полиция, подразделения гражданской обороны и службы реагирования на чрезвычайные ситуации во всех семи эмиратах.

Как сообщает The National, Министерство внутренних дел ОАЭ предупредило о заметном перемещении подразделений безопасности и служебных автомобилей. В ходе учений будут проверять координацию между службами, реагирование на кризисные ситуации и оперативную готовность перед празднованием Eid Al Etihad.

Проверка готовности служб

Exercise Union 55 предусматривает моделирование сценариев чрезвычайных ситуаций. Власти оценят скорость развёртывания подразделений на местах и непрерывность работы федеральных структур и местных полицейских командований. Время и конкретные места проведения учений министерство не раскрыло.

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Учения являются частью подготовки к празднованию 55-й годовщины основания ОАЭ, запланированному на 2–6 декабря. В этот период в стране ожидаются большие скопления людей у общественных достопримечательностей, на фейерверках и местных фестивалях.

Рекомендации для жителей

Жителей призвали сохранять спокойствие, если они увидят сирены, тактические автомобили или инсценированные инциденты, а также уступать дорогу колоннам экстренных служб. Власти попросили не фотографировать, не снимать видео и не распространять в социальных сетях кадры с учений или изображения сотрудников служб безопасности. За обновлениями рекомендуется следить только на верифицированных каналах Министерства внутренних дел и местной полиции.

Министерство подчеркнуло, что Exercise Union 55 — это плановые учения, а не реальная чрезвычайная ситуация.

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