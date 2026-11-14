В Объединенных Арабских Эмиратах около тысячи работников ежедневно очищают от нефти побережье эмиратов Умм-эль-Кувейн, Шарджа и Рас-эль-Хайма. Работы проводятся после разлива с супертанкера Gem No 2, сообщает The National.

Директор служб реагирования на разливы нефти Beeah Group Василиос Мамалукас Франгулис заявил, что на различных участках задействовали почти 100 единиц техники, в том числе три нефтесборных судна. На пляжах нефть вымывают из песка водой под низким давлением. Для очистки каменных стен и других твердых поверхностей используют моечное оборудование, абсорбенты и механические устройства, в том числе скиммеры.

Очистка продлится месяцы

По словам Франгулиса, операции на отдельных локациях планируют завершить в ближайшие дни. В то же время очистка других территорий может продолжаться как минимум несколько месяцев и перейти на следующий год. Работы осложняют сильные ветры, которые могут перемещать нефть вблизи берега.

Особого подхода требуют загрязненные мангровые заросли: из-за чувствительности этих экосистем там необходимы менее радикальные вмешательства. Франгулис отметил, что в ОАЭ могут попробовать промывку, а приливы также обеспечивают естественную циркуляцию воды. Отходы, в том числе собранную нефть, загрязненный пляжный материал, абсорбенты, мусор и средства индивидуальной защиты, обрабатывают на предприятии Beeah в Шардже.

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Пляжи начали открывать

После очистки для посетителей открыли семь общественных и гостиничных пляжей в Рас-эль-Хайме, а также пляжи Шарджи. В то же время на восточном побережье ранее закрывали пляжи из-за нефтяного загрязнения, однако источник этого загрязнения пока не подтвержден.

Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ подтвердило наличие разлива нефти 22 октября после сообщений о запахе, похожем на топливо. По данным The National, источником этого разлива был супертанкер Gem No 2, экипаж которого спасли после удара в начале октября.

Дубайская компания Ecocoast, производящая плавучие боновые заграждения для локализации нефти, удвоила их производство из-за высокого спроса. Ее руководитель Йоахим де Женлис сообщил, что лодки компании непрерывно работали на местах более двух недель, поддерживая команды по ликвидации последствий разлива.

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