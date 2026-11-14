В ОАЭ выпустили 15 зелёных черепах после реабилитации — The National

В эмирате Шарджа в Объединённых Арабских Эмиратах выпустили 15 зелёных морских черепах, проходивших реабилитацию из-за болезней или травм. Перед выпуском в заповедной зоне Аль-Курм на восточном побережье животным прикрепили устройства для отслеживания, сообщает The National.

Реабилитация после травм и истощения

Черепах спасли в рамках программы реагирования на случаи выбрасывания животных на берег, которую проводит Управление по охране окружающей среды и заповедных территорий Шарджи. Программа также помогает морским птицам, морским змеям, дельфинам, морским свиньям и другим представителям морской фауны.

По словам учёного и специалиста по охране природы Фади Ягмура, у некоторых черепах были травмы панциря, характерные для столкновений с морскими судами или порезов винтами. Среди лечившихся животных были и черепахи с ампутированными ластами; такие травмы связывали с запутыванием в верёвках или рыболовных лесках. Большинство черепах подобрали из-за заболеваний или истощения, вероятно после миграции.

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Выпущенные животные провели на реабилитации от шести месяцев до года. Некоторым требовался только отдых, другим — ветеринарная помощь и операции. Интенсивное лечение проходит в сафари-парке Шарджи, после чего черепах переводят в природный парк мангровых зарослей Хор-Кальба. Ещё 10 морских черепах остаются на реабилитации.

Отслеживание и защита среды обитания

Выпуск провели после снижения температуры, поскольку летом каналы среди мангровых зарослей могут сильно нагреваться. Помимо зелёных черепах, управление реабилитирует бисс, оливковых ридлей и головастых черепах. У одного животного, которое сейчас проходит лечение, рыболовные крючки находятся в клюве и ласте.

Сотрудники управления находят травмированных или выброшенных на берег животных во время патрулирования, а также получают сообщения от береговой охраны, работников отелей и местных жителей. Исследователи анализируют данные о таких случаях, чтобы лучше понять сезонность выбрасываний на берег. Год назад Международный союз охраны природы переклассифицировал зелёную черепаху как вид, вызывающий наименьшие опасения, хотя отдельные популяции в других регионах остаются под угрозой.

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