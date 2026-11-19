Глава кибербезопасности Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед Аль-Кувейти заявил, что во время конфликта количество кибератак, которые ОАЭ связывают с Ираном, в пиковые дни достигало 800 тысяч в сутки. По его словам, атаки были направлены против критической инфраструктуры страны, в частности систем электро- и водоснабжения, электростанций и опреснительных предприятий. Об этом он сказал на Всемирном полицейском саммите в Дубае, сообщает The National.

Атаки с применением вредоносного ПО

Аль-Кувейти утверждает, что злоумышленники использовали разрушительное программное обеспечение класса wiper. В отличие от программ-вымогателей, оно не блокирует доступ к данным ради выкупа, а пытается стереть их из систем. По его словам, такое ПО применяли в атаках на системы электро- и водоснабжения, опреснения воды, образования и здравоохранения.

Чиновник также заявил, что во многих операциях использовался искусственный интеллект. По его оценке, это усложняло установление источника атак, особенно если к ним могли быть причастны государственные структуры или крупные организации.

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Мишенью были также отдельные люди

По словам Аль-Кувейти, кампания была направлена не только против инфраструктуры и учреждений, но и против отдельных людей. Он заявил о попытках распространять дезинформацию через социальные сети, игровые платформы, даркнет и онлайн-чаты, а также продвигать экстремистскую идеологию и подрывать национальную безопасность.

Отдельно чиновник сообщил о попытках обманывать пассажиров в аэропортах, убеждая их перевести деньги или изменить авиарейсы мошенническими способами. Власти также фиксировали попытки скомпрометировать домашние камеры безопасности, камеры видеонаблюдения на фермах, автомобильные смарт-камеры и видеорегистраторы.

В августе Совет по кибербезопасности ОАЭ заявлял, что национальные команды выявили и локализовали организованные атаки на авиационный, энергетический и образовательный секторы до того, как они могли нарушить работу жизненно важных систем.

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