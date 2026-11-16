В Абу-Даби, ОАЭ, заявили о готовности экологических служб реагировать на угрозы природным ресурсам во время войны с Ираном. Генеральный секретарь Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби Шейха Аль-Дахери заявила, что риски были определены, а планы действий подготовлены еще до того, как стали очевидны последствия начала войны 28 февраля, сообщает The National.

Экологические риски войны

По словам Аль-Дахери, в эмирате заранее готовили персонал к реагированию, создавали системы прогнозирования возможных угроз и механизмы для необходимых действий в случае чрезвычайной ситуации. Она отметила, что опыт последнего года позволил агентству оценить, как еще усилить свои возможности.

В период наибольшей интенсивности войны Иран наносил удары баллистическими ракетами и беспилотниками по ОАЭ и другим государствам Персидского залива, в том числе по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и аэропортам. Опасения вызывали возможные последствия атак на танкеры, порты и нефтеперерабатывающие заводы для уязвимых морских экосистем.

В октябре разлив нефти после вероятной атаки иранского беспилотника на супертанкер в Персидском заливе вызвал масштабную экологическую операцию. ОАЭ тогда закрывали пляжи и приостанавливали рыболовство для проведения масштабной очистки.

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Природоохранные показатели

Исполняющая обязанности исполнительного директора по наземному и морскому биоразнообразию Маита Аль-Хамели заявила, что сложный период стал проверкой программ и систем агентства. По ее словам, службы продемонстрировали гибкость и оперативность.

Агентство по охране окружающей среды Абу-Даби отмечает 30-летие работы. За последние восемь лет индекс устойчивого рыболовства в эмирате вырос с 8% до 100%, также было высажено более 75 млн мангровых деревьев. Под охраной находятся 20% морских и сухопутных территорий эмирата.

По словам Аль-Хамели, в водах Абу-Даби обитает около 3 500 дюгоней — это крупнейшая популяция в Персидском заливе и крупнейшая за пределами Австралии. В январе агентство также запустило стратегический план на 2026–2030 годы, предусматривающий более широкое применение искусственного интеллекта и прогнозных экологических мер; документ содержит девять приоритетов и 170 ориентиров.

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