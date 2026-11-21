На острове Шувейхат в эмирате Абу-Даби, ОАЭ, палеонтологи обнаружили останки нового вида ископаемого хищника, жившего около семи миллионов лет назад. Животное назвали Promegaviverra abudhabiensis; видовое название означает «из Абу-Даби» или «от Абу-Даби». Как сообщает The National, это была цивета, масса которой могла составлять не менее 20 килограммов.

Фрагменты нижней челюсти

Первый фрагмент челюсти в конце февраля на памятнике Шувейхат-2 нашла специалист по управлению коллекциями Музея естественной истории Абу-Даби Ханнеке Якобс. Во время последующих интенсивных поисков примерно в метре от места первой находки ученые обнаружили еще три фрагмента.

Все четыре части сложились в правую половину нижней челюсти животного. Сначала исследователи предполагали, что останки могли принадлежать росомахе, однако строение зубов не соответствовало этому хищнику. К анализу цифровой 3D-модели образца привлекли специалиста по хищным млекопитающим, доцента Мадридского университета Комплутенсе Альберто Валенсиано.

Валенсиано исключил других известных для этой местности хищников, в частности саблезубых кошек, гиеновых и росомах. После специального анализа он пришел к выводу, что образец принадлежит новому роду и виду виверровых — семейству хищных млекопитающих, к которому относятся циветы и генеты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Свидетельство древней миграции

По словам ученых, находка является первым обнаруженным представителем семейства виверровых на Аравийском полуострове. Она также свидетельствует о том, что гигантские циветы в древности мигрировали через Аравию из Азии в Африку.

Окаменелость происходит из формации Байнуна, образованной речными песками, глинами и другими отложениями. Около семи миллионов лет назад, в позднем миоцене, возле современного побережья моря не было. По территории текли большие реки, а вокруг находились саванны и лесистые участки, где жили бегемоты, крокодилы, рыбы, черепахи и гиппарионы — древние трехпалые лошади.

Описание нового рода и вида опубликовали в журнале Fossil Record. В марте следующего года исследователи планируют продолжить полевые работы на памятнике Шувейхат, где надеются найти новые окаменелости.

Читай нас в