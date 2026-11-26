Береговая охрана ОАЭ 25 ноября подняла у побережья эмирата Рас-эль-Хайма тело иорданского моряка Мохаммада Хуссама ад-Дина аль-Отайби. Он пропал после атаки на нефтяной танкер в Ормузском проливе.

Поиски моряка

Об этом сообщает The National со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Иордании Фуада аль-Маджали. По его словам, МИД Иордании и посольство страны в Абу-Даби координируют с семьей моряка и властями ОАЭ возвращение его тела на родину для захоронения.

Аль-Маджали поблагодарил власти ОАЭ и Омана за поисковые работы и выразил соболезнования семье погибшего.

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Атака в Ормузском проливе

Танкер компании Adnoc Logistics and Services подвергся атаке в Ормузском проливе 17 ноября. Тогда компания сообщила, что один член экипажа пропал без вести, а все остальные моряки были эвакуированы. Ранения получили 11 человек, которым при необходимости оказывали медицинскую помощь.

Иран заявлял об ответственности за серию нападений на суда в Ормузском проливе и у побережья Омана и ОАЭ, часто возлагая на операторов судов ответственность за столкновения с морскими минами. Adnoc Logistics and Services является судоходным подразделением энергетической компании Adnoc из Абу-Даби.

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