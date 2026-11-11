Исследователи Университета штата Огайо проанализировали бактерии в сточных водах и выявили их связь с показателями хронических заболеваний, поведения и социально-экономических условий в сообществах штата. Результаты работы, опубликованной в журнале Environmental Research, описывает News-Medical.

Данные из восьми городов

Ученые изучили 27 образцов, отобранных в 2022 году на девяти очистных сооружениях, обслуживавших восемь городов Огайо. В этих сообществах проживали более 1,3 млн человек; в выборку вошли городские и сельские территории.

Команда сосредоточилась на бактериях, связанных с кишечником человека. Их состав в сточных водах сравнили с открытыми данными о распространенности хронических болезней, поведенческих факторах здоровья, демографических и социально-экономических показателях.

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В городах зафиксировали различные бактериальные профили, что указывало на существенные различия в микробиоме кишечника на уровне сообществ. Некоторые типы бактерий были связаны с показателями ожирения, повышенного артериального давления, астмы и других хронических состояний. Исследователи также выявили ассоциации с курением, депрессией, физической активностью и безработицей.

Отдельная группа бактерий

Больше всего внимания авторы уделили группе бактерий Desulfovibrio. Их количество связали с восемью показателями здоровья, в частности с ожирением, высоким кровяным давлением, инсультом и рядом хронических заболеваний. В сельских сообществах в целом зафиксировали более высокое количество этих бактерий, а также более высокие показатели нескольких хронических состояний.

Авторы работы считают, что мониторинг сточных вод может дополнить подходы к оценке здоровья населения, поскольку позволяет анализировать ситуацию в сообществах, а не только данные людей, обратившихся в медицинские учреждения. Такой мониторинг уже применяют для отслеживания вирусов, в частности возбудителей COVID-19, гриппа и mpox. Исследователи также предполагают, что в дальнейшем анализ изменений микробиома может помочь оценивать результаты программ питания.

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