В Окаре, Пакистан, полиция задержала мужчину и родственника женщины по имени Мисба, смерть которой расследуется как возможное убийство вследствие поражения электрическим током. Погибшая была матерью двоих детей. Об этом сообщает The Express Tribune.

Подозрения возникли перед похоронами

По данным полиции, Мисбу могли пытать, привязать к кровати и ударить током. Правоохранители считают, что к этому могут быть причастны её муж Танвир, его сестра, родственник, а также племянник.

Как утверждает полиция, родственники мужа пытались выдать смерть женщины за естественную. Однако во время подготовки тела к похоронам на её стопах заметили волдыри от ожогов, что вызвало подозрения относительно обстоятельств смерти.

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Задержания и расследование

Мать погибшей Файзун Ниса обратилась в полицию. По её словам, когда правоохранители прибыли на место, Танвир сбежал. Позднее полиция сообщила о задержании главного подозреваемого Танвира и его родственника Асгара, сославшись на собранные доказательства.

По заявлению матери Мисбы дело открыли в отношении четырёх названных в заявлении лиц и трёх неустановленных подозреваемых. Полиция проводит рейды для задержания остальных фигурантов. Тело женщины доставили в районную больницу для судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точную причину и обстоятельства смерти.

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