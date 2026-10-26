В городе Нандзё японской префектуры Окинава туристическая компания DMO Nanjo отложила запуск премиального тура на рассвете в святилище Сефа Утаки, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято 5 октября на фоне возражений городских чиновников, совета по образованию, местных жителей и гидов-волонтеров, сообщает The Japan Times.

Компания планировала запустить тур уже в январе, однако отменила его на текущий финансовый год, заканчивающийся в конце марта. В DMO Nanjo заявили, что могут пересмотреть проект после достижения согласия с заинтересованными сторонами.

Доступ к сакральной зоне

Программа предусматривала утреннюю молитву в Сефа Утаки с гидом в церемониальном облачении кикоэ окими — верховной жрицы королевства Рюкю. После этого туристам должны были предложить трапезу в стиле королевской кухни Рюкю. Стоимость пакета должна была составить от 100 тысяч иен с человека.

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Возражения вызвали как высокая цена, так и намерение допустить платных посетителей в Сангуи — наиболее уединенную часть святилища. Она закрыта для широкой публики и предназначена для юта, традиционных окинавских духовных специалистов, и других участников ритуалов. Доступ к этой зоне ограничили в 2020 году во время пандемии COVID-19; впоследствии запрет сохранили для защиты сакрального характера места и из-за риска падения камней.

Реакция города

Мэр Нандзё Нориюки Осиро в сентябре заявил городской ассамблее, что DMO Nanjo представила идею лишь как предложение и решение о ее реализации не обсуждалось. Председатель городского совета по образованию Кеней Гусикен также отметил, что орган не консультировали и он не одобрял инициативу.

DMO Nanjo, зарегистрированная в январе при участии городских и частных инвестиций, с апреля управляет Сефа Утаки в качестве назначенного городом администратора. Компания объясняла замысел стремлением развивать более дорогой и устойчивый туризм на фоне снижения посещаемости: с примерно 438 тысяч человек в 2012 году до около 216 тысяч в 2025 финансовом году. Часть доходов планировали направить на благоустройство территории и сохранение местных традиций.

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