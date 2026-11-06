Бывший директор школы погиб в Олешках после перемирия — RMF24

В Олешках Херсонской области, временно оккупированных Россией, бывший директор школы Константин Мельник погиб в результате атаки дрона после завершения локального перемирия. Об этом со ссылкой на главу городской администрации Татьяну Гасаненко сообщает RMF24.

Перемирие для эвакуации

По данным издания, соглашение о прекращении огня должно было обеспечить эвакуацию гражданских лиц и доставку гуманитарной помощи. Перемирие продолжалось с 03:00 27 октября до 22:59 1 ноября по украинскому времени.

Гасаненко рассказала агентству Укринформ, что информация о гибели Мельника поступила уже после завершения перемирия. Она также отметила, что часть жителей не смогла или не захотела покинуть город. Некоторые люди, по ее словам, скрывались в подвалах и не знали о гуманитарной миссии.

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Проблемы с выездом и помощью

Часть жителей отказывалась от эвакуации из-за опасений российских так называемых фильтрационных мероприятий — детальных проверок, после которых люди могли не иметь возможности вернуться домой. По словам Гасаненко, эвакуационной колонне удалось забрать тех, кто ждал на дороге, однако некоторые женщины ушли раньше, считая, что автобусы уже проехали.

Глава администрации также заявила о недостаточном объеме гуманитарной помощи: жителям выдавали минимальные наборы продуктов, которых не хватало на неделю. До недавнего времени в Олешках без доступа к еде и питьевой воде, по ее словам, находились около 2 тысяч человек, среди них — 50 детей.

Олешки расположены примерно в четырех километрах от Херсона на левобережье Днепра, на территории Украины, временно оккупированной Россией.

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