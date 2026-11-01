В Омане указом султана Хайсама установили наказание за проявление неуважения к национальному гимну «Салют султану»: виновным может грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев до трёх лет.

Какие действия охватывает указ

Указ, обнародованный в воскресенье, распространяется на тех, кто оскорбляет гимн устно, письменно, жестами, искажает его или совершает другие действия, выражающие ненависть либо презрение. Об этом сообщает The National.

Наказание за оскорбление гимна приравняли к санкциям, которые уже действовали за оскорбление флага Омана. Такой же срок лишения свободы предусмотрен для лиц, которые приспускают или уничтожают флаг, а также выражают ненависть либо презрение к флагу или государственному гербу.

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Причину введения новых норм в указе не объяснили.

История гимна и международная практика

«Салют султану» был создан в 1932 году. Гимн переписали в 1970 году после прихода к власти султана Кабуса, а также в 2020 году, когда его сменил султан Хайсам.

Подобные нормы действуют и в других странах. Во Франции с 2003 года предусмотрены штрафы за освистывание государственного гимна «Марсельеза». В Гонконге в 2020 году ввели до трёх лет лишения свободы за оскорбление гимна Китая «Марш добровольцев». В 2023 году мужчине, который объединил гимн с протестной песней, вынесли первый приговор к лишению свободы по этому закону.

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