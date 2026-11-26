Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о риске дальнейших тяжких международных преступлений против палестинцев в Газе и на оккупированном Западном берегу Иордана. Как сообщает UN News, события последних месяцев на Западном берегу, по его словам, усилили опасения относительно такой угрозы на всей оккупированной палестинской территории.

Тюрк заявил, что Управление ООН по правам человека неоднократно предупреждало: действия Израиля в Газе могут представлять реальную угрозу дальнейшему существованию палестинцев как группы. По его словам, предупреждения не были услышаны, гражданских продолжают убивать, а сотни тысяч палестинцев были принудительно перемещены. Он также сказал, что высокопоставленные должностные лица Израиля выражали намерение сделать такое перемещение постоянным.

Массовое перемещение населения

По данным Управления ООН по правам человека, после атак под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года израильские силы и поселенцы принудительно переместили 42 666 палестинцев на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. В Газе принудительно перемещены почти два миллиона человек, причем многие были вынуждены неоднократно покидать свои дома.

Верховный комиссар выразил особую обеспокоенность продолжающимися незаконными убийствами в Газе даже после объявления перемирия в прошлом году. По его словам, население Газы сосредоточено на все меньшей части территории, а продолжающиеся израильские блокада и закрытия лишают палестинцев основных средств выживания, включая продовольствие, лекарства и жилье.

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Заявления по поводу Западного берега

Тюрк заявил, что в Газе уничтожается гражданская инфраструктура, а на Западном берегу расширяются незаконные поселения. Он также сказал, что палестинцев произвольно задерживают, подвергают пыткам и жестокому обращению, а также применяют к ним отдельную правовую систему.

По оценке Тюрка, на Западном берегу происходят систематические насильственные попытки заменить палестинские общины израильскими поселенцами и фрагментировать территорию, что подрывает перспективу создания территориально целостного палестинского государства. Он также указал на дискриминационный режим передвижения, который отдает приоритет свободе передвижения поселенцев перед возможностью палестинцев реализовывать основные права в повседневной жизни.

В то же время Тюрк напомнил ХАМАС и другим палестинским вооруженным группировкам об их обязанности защищать гражданских лиц, уважать безопасность и независимость гуманитарного персонала и операций, а также соблюдать запрет на внесудебные казни, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение. Он призвал все государства действовать для предотвращения дальнейших преступлений, обеспечить независимые расследования, ответственность виновных и поддержку международных судов.

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