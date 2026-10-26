В японской префектуре Осака полиция задержала или передала органам власти 43 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 16 лет в связи с розыгрышами, известными в соцсетях как Shorinji racing. Некоторых из них арестовали по подозрению в повреждении зданий. Из 43 несовершеннолетних 32 были в возрасте 13 лет или младше, сообщает The Japan Times.

Около 250 инцидентов за два месяца

По данным полиции Осаки, в сентябре и октябре в префектуре зафиксировали около 250 случаев, связанных с этой тенденцией. Среди них были звонки на экстренный номер 110 с общественных телефонов: звонившие выкрикивали «Shorinji!» и сразу клали трубку.

Молодые люди также бросали петарды в полицейские участки, разбивали стеклянные панели в дверях и срывали плакаты внутри помещений. Полиция Осаки заявила, что расценивает такие действия как серьезные уголовные правонарушения и примет строгие меры в отношении причастных.

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Распространение через соцсети

Shorinji racing распространяется среди молодежи через социальные сети, в частности TikTok. Происхождение названия этой тенденции неизвестно, а сама она не связана с японским боевым искусством сёриндзи-кэмпо.

Некоторые несовершеннолетние сообщили полиции, что видели такие розыгрыши в соцсетях и считали их веселыми. Другие объясняли свои действия желанием рассмешить друзей в школе.

В соседней префектуре Хиого в тот же период также произошли подобные случаи. В частности, молодые люди без разрешения заходили в полицейские участки и разбрызгивали внутри сок. Полиция Хиого задержала или передала властям 25 несовершеннолетних, среди которых были ученики начальной школы, и призвала молодежь не устраивать розыгрыши в государственных учреждениях.

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