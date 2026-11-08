Полиция в Осаке, Япония, задержала 33-летнего Сатоси Окамото, который, по данным правоохранительных органов, признался в нападении с ножом на работника книжного магазина. Инцидент произошел в филиале национальной сети Maruzen & Junkudo в центре города, сообщает NDTV World.

Нападение в книжном магазине

По информации полиции, Окамото, вероятно, использовал кухонный нож во время нападения на работника. Пострадавший сразу после этого позвонил в полицию. Правоохранители не уточнили состояние его здоровья, однако сообщили, что угрозы жизни нет.

Подозреваемый оставался в помещении книжного магазина до прибытия полиции, где его задержали. По данным правоохранителей, он признал, что нанес работнику ножевое ранение.

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Слова задержанного

Представитель полиции, который на условиях анонимности говорил с агентством AFP, заявил, что задержанный сказал, будто испытывал обиду на общество в целом.

В материале отмечается, что насильственные преступления в Японии происходят относительно редко. В то же время в последние годы в стране фиксировали отдельные нападения с ножами и другие атаки, совершенные социально изолированными людьми, которые высказывали претензии к обществу.

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