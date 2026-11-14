В китайском Ухане дисциплинарные органы начали проверку строительной компании после того, как система искусственного интеллекта выявила признаки возможных нарушений. По данным Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая, расследование установило, что компания была фиктивной, а некоторые должностные лица использовали ее для возможного присвоения средств на ремонты. Об этом сообщает South China Morning Post.

Подозрительные данные компании

Система обратила внимание, что компания в течение года взялась более чем за десять проектов, хотя ее уставный капитал сократился с 50 млн до 10 млн юаней. При этом оплаченный капитал компании оставался нулевым. Более 80% полученных ею проектов касались жилых комплексов, с которыми фирма уже сотрудничала.

За пять лет компания получила 116 ремонтных проектов в 84 жилых комплексах. Документы по этим работам на первый взгляд выглядели надлежащим образом оформленными. В то же время анализ данных показал, что у фирмы было мало сотрудников и не было строительной бригады, а следов фактического выполнения ремонтов не обнаружили, заявила комиссия.

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Контроль средств на ремонты

По данным комиссии, средства на ремонты платят владельцы жилья, а управляют ими власти. Ранее их было сложно контролировать, поскольку деньги могли расходоваться по нескольким бюджетным категориям, что облегчало сокрытие нарушений.

Власти Уханя применили искусственный интеллект для мониторинга записей о ремонтах в жилых комплексах, изменений в строительном персонале и работы органов власти, чтобы выявлять аномалии. Этот эпизод стал одним из примерно десятка примеров, которые антикоррупционный орган опубликовал в этом месяце.

В январе председатель КНР Си Цзиньпин назвал большие данные инновационным инструментом для выявления коррупции. Документ, принятый на пятом пленуме 20-го Центрального комитета в прошлом месяце, также предусматривает развитие цифровой системы дисциплинарного контроля и платформы больших данных для надзора за осуществлением власти в государственном секторе.

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