У женщин с рассеянным склерозом беременность связали с уменьшением общего объема мозга и объема коры в первые три месяца после родов. В то же время эти изменения были временными: у большинства участниц объем мозга восстанавливался в течение одного-двух лет. О результатах исследования, опубликованного 18 ноября 2026 года в Neurology Open Access, сообщает News-Medical.

Данные МРТ до и после беременности

В исследовании приняли участие 247 женщин с рассеянным склерозом, которые болели в среднем шесть лет. Ученые сравнили 100 участниц с в общей сложности 122 беременностями со 147 участницами, которые никогда не были беременны.

Все участницы прошли несколько МРТ-сканирований головного мозга. Для участниц, которые были беременны, анализировали снимки, сделанные в период от двух лет до беременности до двух лет после родов. Исследователи измеряли общий объем мозга, объем серого вещества коры головного мозга и объем поражений, связанных с рассеянным склерозом.

Наибольшие изменения после родов

Наиболее выраженное уменьшение фиксировали в течение первых трех месяцев после родов. Средний общий объем мозга снизился на 0,86%, а объем коры — на 1,39%. По данным первого МРТ-сканирования после родов, среднегодовое снижение общего объема мозга составило 0,47%, а объема коры — 0,74%.

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У участниц, которые не были беременны, средний общий объем мозга за год увеличился на 0,03%, тогда как объем коры уменьшился на 0,07%. Средний объем очагов поражения мозга оставался неизменным во время беременности и в течение первого года после родов.

Ограничения исследования

Автор работы Вилия Джокубайтис из Университета Монаша в Мельбурне отметила, что послеродовое уменьшение объема мозга может отражать процессы, связанные с беременностью и родами, а не необратимое повреждение мозга вследствие рассеянного склероза. Участницы получали современные высокоэффективные препараты, модифицирующие течение заболевания.

Исследование установило связь, но не доказывает, что именно беременность вызывает эти изменения. Среди его ограничений — использование разных МРТ-сканеров и протоколов в нескольких медицинских центрах, а также разное время проведения обследований у разных участниц.

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