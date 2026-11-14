Индийский крикетист Вайбхав Сурьяванши в возрасте 15 лет и 232 дней стал самым молодым капитаном в истории мужского формата Twenty20. Он возглавил команду Бихара во внутреннем индийском турнире Syed Mushtaq Ali Trophy.

Новый возрастной рекорд

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, Сурьяванши превзошёл предыдущий рекорд хорватского крикетиста Зака Вукусича. Тот был капитаном национальной сборной Хорватии в возрасте 17 лет и 311 дней.

В июле Сурьяванши также стал самым молодым игроком мужской сборной Индии. Он дебютировал в T20 против Англии в Манчестере в возрасте 15 лет и 99 дней, превзойдя многолетний рекорд Сачина Тендулкара. Крикетист стал 122-м представителем Индии в мужском T20I.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выступления за Индию и в IPL

Леворукий баттер провёл за Индию 10 матчей T20I, набрал 295 ранов и оформил два полувека. Первый вызов во взрослую команду он получил после стремительного прогресса, который начался со столетия за 35 мячей в Индийской премьер-лиге в прошлом году.

В нынешнем сезоне IPL Сурьяванши стал самым результативным баттером турнира. Его показатель страйкрейта превысил 237, а 72 шестерки стали рекордом соревнования.

Читай нас в