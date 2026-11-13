Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что американец Джош Хокит заслужил бой за титул в тяжелом весе против француза Сириля Гана. Поединок за бесспорный титул состоится в субботу на Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, в рамках турнира UFC 334.

Как сообщает BBC Sport, Уайт не одобряет провокационный публичный образ Хокита, однако считает необоснованными утверждения о том, что боец не заслуживает этого шанса. По словам главы UFC, спортсмен завоевал право на титульный поединок своими результатами.

Рекорд претендента

29-летний Хокит дебютировал в UFC всего год назад. С тех пор он выиграл четыре боя в организации и довел свой рекорд без поражений до 10-0.

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Часть критиков считает титульный шанс Хокита преждевременным, называя среди других претендентов Александра Волкова. Они также предполагают, что внимание к бойцу привлекают его противоречивые высказывания и поведение на публике.

Позиция Гана

Ган, который впервые будет защищать пояс после того, как в сентябре стал бесспорным чемпионом в тяжелом весе из-за вакантности титула после отказа Тома Аспиналла от него, также считает Хокита достойным претендентом. Француз назвал соперника сильным атлетом и хорошим борцом, отметив его успешную серию и высокий бойцовский интеллект.

Во время пресс-конференции перед UFC 334 Хокит появился в защитных очках и с повязкой на глазу, подшучивая над Ганом из-за его боя с Аспиналлом в 2025 году. Тот поединок завершился без результата после ударов пальцами в глаза, из-за которых Аспиналл не смог продолжить бой. Ган заявлял, что эти удары были непреднамеренными.

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