Паралимпиец и марафонец Ричард Уайтхед раскритиковал лидера Консервативной партии Кеми Баденок за использование примера людей с двойной ампутацией, бегающих марафоны, для обоснования предлагаемых сокращений социальных выплат. Как сообщает The Guardian, спортсмен заявил, что его спортивный успех использовали как «оружие».

Реакция спортсмена

В своей речи Баденок заявила, что миллионы людей могут вносить вклад в экономику, жизнь семей и сообществ, несмотря на серьезные трудности. Среди примеров она назвала людей с двойной ампутацией, которые бегают марафоны, людей, не способных выходить из дома и занимающихся творческой работой дистанционно, а также людей с аутизмом, руководящих крупными технологическими компаниями.

Уайтхед заявил, что его удивило использование спортивного достижения в таком контексте. По его мнению, нельзя утверждать, что все люди должны работать только потому, что некоторые люди с ампутациями преодолевают марафонские дистанции. Он назвал такую риторику разобщающей.

Спортсмен согласился, что система социального обеспечения нуждается в реформировании, но подчеркнул: не следует массово лишать помощи людей, для которых она жизненно необходима. Уайтхед также пригласил Баденок к разговору о ежедневных барьерах для людей с инвалидностью и о своей работе по поддержке и наставничеству других людей.

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Предлагаемые изменения выплат

Консерваторы предложили сократить расходы на социальное обеспечение на 36 млрд фунтов стерлингов. В партии заявили, что сэкономить, в частности, планируют за счет прекращения выплат Disability Living Allowance семьям детей с «более легкими случаями» поведенческих расстройств, нарушений обучения или синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Баденок также заявила, что убеждение молодого человека с СДВГ в том, что он «дефектный» и ничего не добьется, может быть разрушительнее для его будущего, чем само состояние. Уайтхед ответил, что хотел бы услышать объяснение ее терминологии и рассказать об опыте нейроразнообразных людей и людей с СДВГ, нуждающихся в поддержке.

За карьеру Уайтхед пробежал более 100 марафонов, установил несколько мировых рекордов на марафонской дистанции и завоевал четыре паралимпийские медали.

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