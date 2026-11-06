Команда Кембриджского университета разработала с помощью искусственного интеллекта вакцину широкого спектра действия против птичьего гриппа. В опытах на мышах и хорьках она обеспечила полную защиту от нескольких генетически различных вариантов вируса гриппа A/H5Nx, которые вызывали заражения у людей. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование в журнале Cell Reports Medicine.

Сравнение с существующей вакциной

Вакцину разработали Кембриджский университет и компания DIOSynVax Ltd, созданная на базе университета. Согласно данным исследования, разработанный препарат полностью защитил животных от протестированных вариантов вируса.

Для сравнения, вакцина против птичьего гриппа, созданная в рамках программы ВОЗ по обеспечению готовности к пандемии и запасённая правительствами, защитила примерно половину животных, инфицированных теми же вирусами. Как отмечают авторы, такие вакцины предназначены для защиты от конкретного штамма и могут быть менее эффективными против других циркулирующих вариантов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как использовали искусственный интеллект

Для разработки препарата команда собрала генетические последовательности вирусов птичьего гриппа, зафиксированные программами надзора среди диких животных, домашнего скота и людей. Инструмент на основе ИИ проанализировал эти данные и помог создать несколько вариантов антигенов с общими свойствами большой группы вирусов.

После отбора в клеточных тестах лучший кандидат проверили на животных. Руководитель работы профессор Джонатан Хини заявил, что подход направлен на прогнозирование эволюции вируса, а не на реагирование только на варианты, которые уже распространились. По информации источника, следующим этапом должны стать клинические испытания вакцины с участием людей.

Читай нас в