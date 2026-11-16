В Австралии исследователи Университета Аделаиды и Сети женского и детского здравоохранения проанализировали данные 19 тысяч беременных женщин и установили связь между плановой вакцинацией и более благоприятными исходами родов. Как сообщает News-Medical, исследование охватило роды в Женской и детской больнице Аделаиды в 2020–2023 годах.

Риски осложнений не выросли

Ученые оценивали безопасность и влияние вакцинации против гриппа, коклюша и COVID-19 во время беременности. Они не выявили доказательств связи этих трех вакцин с увеличением риска гипертензивных расстройств, хориоамнионита, преждевременного разрыва плодных оболочек, кровотечений, рождения ребенка с низкой массой тела или меньшего размера для гестационного возраста.

По словам первого автора исследования, эпидемиолога перинатальных инфекций Хассена Мохаммеда, вакцинация против гриппа была связана со снижением риска преждевременных родов на 13%, а прививка против коклюша — на 17%. Аналогичные преимущества исследователи также зафиксировали для вакцинации против COVID-19.

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Показатели новорожденных

Вакцинацию против коклюша также связали с почти на 50% более низким риском мертворождения. У новорожденных от вакцинированных матерей реже возникала потребность в интенсивной терапии и реже регистрировался ранний неонатальный сепсис.

Соавтор работы Прабха Андравира отметила, что дети вакцинированных матерей в среднем весили на 90–180 граммов больше и рождались на несколько дней позже. В течение исследуемого периода вакцину против гриппа получили 64% участниц, против коклюша — 74%, а против COVID-19 — 29,5%.

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