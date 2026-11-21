Валлийская боксёрша Лорен Прайс победила чешку Михаэлу Котаскову единогласным решением судей на арене Utilita Arena и стала абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе. Все трое судей отдали Прайс победу с одинаковым счётом 100:90, сообщает Sky Sports News.

Четыре чемпионских пояса

Прайс завоевала вакантный титул WBO в весе до 147 фунтов и добавила его к поясам IBF, WBC и WBA. Олимпийская чемпионка 2021 года стала первым боксёром из Уэльса, получившим статус абсолютного чемпиона мира в эпоху четырёх основных титулов. Она также стала первой британской боксёршей с таким достижением.

На протяжении поединка Прайс работала с дистанции, наносила точные левые прямые удары и серии, а также эффективно атаковала корпус соперницы. Котаскова постоянно шла вперёд и пыталась усилить давление, однако не смогла навязать Прайс свой темп.

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Рассечение и последний раунд

В пятом раунде Котаскова получила рассечение возле левого глаза после случайного столкновения головами, но продолжила бой. Прайс сохраняла контроль, комбинировала удары в голову и корпус и уходила от атак более высокой соперницы за счёт движения по рингу. В последнем, десятом раунде Котаскова пыталась усилить давление, однако Прайс отвечала точными ударами.

После боя Прайс заявила, что стремится проводить большие поединки и строить своё наследие в боксе. Она также отметила, что, став абсолютной чемпионкой в полусреднем весе, может перейти в более высокую весовую категорию.

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