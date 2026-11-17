В Вулвергемптоне валлийский дартсист Гервин Прайс победил поляка Себастьяна Бялецкого со счётом 5:2 на Grand Slam of Darts и вышел в стадию плей-офф. Один из легов ему засчитали после ошибки судьи в подсчёте очков. По данным BBC Sport, организаторы PDC сообщили, что результат лега остался в силе, поскольку ошибку не исправили до начала следующего.

Ошибка в подсчёте

В четвёртом леге при счёте 2:1 Прайсу необходимо было набрать 135 очков. Его первый дротик попал в тройной сектор 19 и оставил 78 очков. После вопроса игрока судья Чарли Корсторфайн ошибочно сообщил, что остаток составляет 88.

После этого Прайс попал в тройной сектор 16, а затем — в двойной сектор 20. Два последних броска принесли 88 очков, однако вместе с первым попаданием он набрал 145 очков за лег, что должно было означать перебор. Несмотря на это, лег завершился в пользу валлийца.

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Правила Darts Regulation Authority предусматривают, что арифметическую ошибку можно исправить до следующего броска игрока с неверным счётом. Если она привела к победе в леге, результат остаётся в силе, когда неточность не исправили до начала следующего лега.

Выход Литтлера в плей-офф

В стадию плей-офф также пробился 19-летний Люк Литтлер, хотя уступил нидерландцу Нильсу Зонневелду со счётом 4:5. Для выхода из группы Литтлеру было достаточно выиграть три лега.

При счёте 3:4 Литтлер тремя дротиками подряд попал в центральный сектор мишени и оформил завершение на 150 очков, сравняв счёт. Решающий лег он проиграл, однако трёх выигранных легов в матче хватило для продолжения выступления на турнире.

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