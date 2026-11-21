Майкл ван Гервен победил Тома Сайкса со счетом 16:11 в четвертьфинале Грендслэма по дартсу в Вулвергемптоне и вышел в полуфинал турнира. В матче оба игрока выполнили по девятидартеру — идеальному легу из девяти дротиков, сообщает Sky Sports.

Два идеальных лега

Нидерландский игрок в дартс ван Гервен оформил девятидартер уже в первом леге матча. После двух максимальных подходов по 180 очков он завершил лег попаданиями в тройные секторы 20 и 19 и двойной 12. Это был его первый девятидартер в трансляциях Sky Sports с 2012 года.

В шестом леге Сайкс также закрыл лег девятью дротиками. На тот момент средний показатель ван Гервена составлял 124 очка за три дротика, а Сайкса — 112.

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Перелом в матче

Сайкс вел 8:6, однако ван Гервен перехватил инициативу и вышел вперед 12:9, выиграв пять из следующих шести легов. Позднее он увеличил преимущество до 14:9, а матч завершил брейком соперника и попаданием в булл.

Сайкс, дебютировавший на турнире, завершил матч со средним показателем 101,50 и 12 раз набрал по 180 очков. Ван Гервен, выигрывавший Грендслэм в 2015, 2016 и 2017 годах, продолжает борьбу за четвертый титул.

После матча ван Гервен сказал Sky Sports, что переживал сложный период и не показывал привычного для себя уровня. Он назвал свою игру фантастической и отметил выступление Сайкса.

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