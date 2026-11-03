Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Филиппин Тересой Ласаро призвал Манилу сдержать риторику политиков, критикующих Пекин. Он назвал действия отдельных филиппинских политиков «возмутительными, нерациональными и неприемлемыми», сообщает South China Morning Post.

По данным китайского государственного агентства Xinhua, Ван И заявил, что некоторые политики на Филиппинах неоднократно атаковали и «клеветали на» Китай из-за политических предубеждений и личных интересов, перейдя «красные линии» Пекина. Он также обвинил их в политизации обычных экономических, торговых и гуманитарных контактов, а также в нарушении законных прав и интересов китайских граждан и учреждений на Филиппинах.

Требование к Маниле

Китайский министр потребовал, чтобы правительство Филиппин призвало соответствующих лиц к сдержанности и обеспечило «рациональный и последовательный голос» в политике в отношении Китая. Ван И также заявил, что китайско-филиппинские отношения подвергаются «злонамеренному вмешательству».

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После разговора Ласаро написала в социальной сети X, что стороны провели «откровенное и конструктивное обсуждение». По ее словам, они подчеркнули необходимость продолжать дипломатический диалог и надлежащим образом урегулировать разногласия на основе взаимного уважения.

Напряженные отношения

В китайском сообщении по итогам звонка отмечается, что Пекин и Манила достигли базового консенсуса относительно улучшения и развития двусторонних отношений. Стороны договорились поддерживать дипломатический диалог, работать над устранением внутренних и внешних препятствий в отношениях и ответственно управлять разногласиями.

Разговор состоялся на фоне публичных споров между филиппинскими чиновниками и китайскими дипломатами по поводу Южно-Китайского моря и региональной безопасности. Во время звонка Ван И также призвал Филиппины на практике придерживаться политики одного Китая и проявлять осторожность в морских вопросах. В материале отмечается, что Пекин обеспокоен усилением военного сотрудничества Филиппин с США и Японией.

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