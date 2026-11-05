Министр иностранных дел Китая Ван И на 11-й встрече министров иностранных дел в формате сотрудничества Ланьцан-Меконг в Пекине, Китай, призвал участников противодействовать внешнему вмешательству и подстрекательству к блоковому противостоянию. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Сотрудничество Ланьцан-Меконг

Ван И призвал страны-участницы развивать сотрудничество, которое они вели на протяжении прошлого десятилетия, и открыть новое «золотое десятилетие». По его словам, механизм Ланьцан-Меконг должен оставаться на передовых позициях регионального сотрудничества и быть ориентиром солидарности стран Глобального Юга.

В формат входят Китай, Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам. Механизм был создан в 2016 году; он получил название от реки Ланьцан в Китае, которую в других странах называют Меконгом.

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Торговля, технологии и безопасность

Китайский министр также предложил усилить координацию по вопросам регионального развития и безопасности, согласовывать стратегии развития и содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций. Он подчеркнул необходимость расширения взаимодействия в цифровой экономике, сфере искусственного интеллекта, умном производстве и умном сельском хозяйстве.

Ван И призвал больше стран Меконга присоединиться к Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (WAICO), которую Китай запустил в этом году со штаб-квартирой в Шанхае. Он также предложил развивать механизм трансграничного раннего предупреждения о стихийных бедствиях, укреплять возможности по их предотвращению, смягчению последствий и ликвидации, а также активизировать борьбу с трансграничной преступностью.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхонн, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихане, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг, министр планирования Мьянмы Аунг Чжо Хоу и глава МИД Таиланда Сихасак Пуангкеткеов.

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