Исследователи обнаружили у современных людей генетический вариант, унаследованный от неандертальцев, который связан с несколько меньшим объёмом затылочной доли мозга и более низкой вероятностью шизофрении. О результатах работы эволюционных генетиков Хуго Зеберга и Сванте Паабо, опубликованной в журнале PNAS, сообщает Live Science.

Вариант, связанный с развитием мозга

Учёные проанализировали геномы современных людей в поисках вариантов, которые могут влиять на размер затылочной доли и, вероятно, были унаследованы от неандертальцев. Один из таких вариантов связан с геном DAAM1, который предыдущее исследование 2019 года связывало с развитием мозга.

Этот вариант обнаружили только у современных людей за пределами Африки, а также в пяти геномах неандертальцев. Затылочная доля расположена в задней части черепа и содержит зрительную кору, участвующую в обработке сигналов от глаз. У неандертальцев эта область была относительно больше, чем у современных людей.

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Связь с шизофренией

Согласно исследованию, каждая копия неандертальского варианта была связана с уменьшением объёма затылочной доли примерно на 0,85 кубического сантиметра. В то же время исследователи не обнаружили очевидной связи этого варианта с интеллектуальными способностями современных людей.

Наличие двух копий варианта DAAM1 ассоциировалось с почти 10-процентным снижением вероятности шизофрении. Авторы отметили, что связь этого эффекта со зрительной корой можно лишь предполагать: доказательств такой зависимости сейчас нет. Независимый от исследования эволюционный генетик Тони Капра заметил, что один вариант не отражает всех генетических различий неандертальцев, которые могли влиять на строение их мозга.

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