Исследовательская группа под руководством KAIST установила, что вариант ZF2-4-P9 фрагмента белка цинкового пальца может подавлять образование токсичных агрегатов амилоида-бета — пептида, связанного с болезнью Альцгеймера. У трансгенных мышей с моделью этого заболевания введение ZF2-4-P9 уменьшило отложения амилоида-бета в коре головного мозга и гиппокампе примерно на 53% в каждой из этих областей по сравнению с контрольной группой, сообщает News-Medical.

Как действует фрагмент белка

Ученые исследовали сегмент белка цинкового пальца ZF2-4, известный прежде всего своей ролью в регуляции генов. С помощью компьютерного моделирования и экспериментов они установили, что этот сегмент непосредственно связывается с участками амилоида-бета, участвующими в его агрегации.

Такое связывание препятствовало формированию длинных переплетенных фибрилл амилоида-бета, токсичных для клеток, и способствовало образованию менее токсичных агрегатов. Когда ZF2-4 применили к уже сформированным фибриллам, они распадались на короткие и тонкие фрагменты, а их токсичность для клеток снижалась.

Чтобы доставить белок в мозг через гематоэнцефалический барьер, исследователи присоединили к ZF2-4 короткий пептид. Созданный вариант, способный проникать в мозг, назвали ZF2-4-P9.

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Результаты у мышей

У животных, получавших ZF2-4-P9, также уменьшилась чрезмерная активация микроглии — иммунных клеток мозга. В коре головного мозга этот показатель был примерно на 29% ниже, а в гиппокампе — примерно на 50% ниже, чем в контрольной группе.

Поведенческие тесты показали улучшение памяти распознавания: мыши лучше отличали знакомый предмет от нового. В то же время в других тестах на память и обучение статистически значимого улучшения не зафиксировали. Исследование проводили на животных, поэтому для оценки эффективности и долгосрочной безопасности подхода для людей необходимы дальнейшие работы.

Результаты исследования были опубликованы онлайн 30 сентября 2026 года в журнале Advanced Science.

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