«Алурон CMC Варта Заверце» победила «Ассеко Ресовию Жешув» со счётом 3:0 в матче пятого тура польской TAURON Liga. Поединок в Жешуве, Польша, вывел команду Михала Винярского на первое место в турнирной таблице, сообщает Interia Sport.

Преимущество гостей в трёх сетах

Гости выиграли первую партию со счётом 25:19. «Варта» в начале повела 6:2, а последнее очко в сете атакой с левого края площадки набрал Аарон Расселл. В составе победителей результативно играл Томаш Форналь, а команда из Заверце в ключевые моменты останавливала блоком атаки Кароля Бутрына.

Наиболее напряжённым стал второй сет. «Ресовия» вела 12:10, однако «Варта» ответила двумя эйсами Камила Рыхлицкого. При счёте 22:22 команды продолжили игру на преимуществе, а победу гостям со счётом 28:26 принёс эйс Матеуша Бенька.

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Подача Форналя помогла в третьей партии

В начале третьего сета борьба также была равной. Подача Форналя и блок против атаки Артура Шалпука помогли гостям увеличить преимущество. «Варта» выиграла партию 25:18 и завершила матч без потери сетов.

После победы команда из Заверце стала лидером TAURON Liga. В то же время она провела на два матча больше, чем «Богданка LUK Люблин», которая до этого возглавляла таблицу.

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