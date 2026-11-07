В Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты, стоимость сделок с недвижимостью за первые девять месяцев 2026 года составила 171,26 млрд дирхамов, или $46,6 млрд. Это более чем на 76% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает The National со ссылкой на Центр недвижимости Абу-Даби Adrec.

Продажи и ипотека

Общее количество сделок выросло почти на треть — до 38 483. Стоимость продаж превысила 120 млрд дирхамов, а число сделок купли-продажи увеличилось почти на 50%, до 23 749.

Объём ипотечной активности составил около 46 млрд дирхамов — более чем на 30% больше в годовом выражении. Количество ипотечных сделок выросло на 13,2%. За девять месяцев Adrec также одобрил 54 новых проекта, а число лицензий, выданных специалистам рынка недвижимости, увеличилось на треть.

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Районы и инвестиции

Наибольшая стоимость сделок была зафиксирована на острове Аль-Рим — 29,86 млрд дирхамов. Далее следуют остров Аль-Худайрият с 28,62 млрд дирхамов, остров Саадият с 18,69 млрд дирхамов, остров Яс с 13,4 млрд дирхамов и город Заид с 5,36 млрд дирхамов.

Иностранные инвестиции в инвестиционных зонах Абу-Даби выросли на 131% в годовом выражении — до 86,11 млрд дирхамов, что составляет 81% общей стоимости инвестиций. Прямые иностранные инвестиции физических лиц-нерезидентов в недвижимость столицы достигли 17,22 млрд дирхамов, превысив показатель за весь 2025 год — 8,2 млрд дирхамов.

В июле Adrec сообщил, что арендная плата за жилую, коммерческую и промышленную недвижимость не будет повышаться до дальнейшего уведомления. Исключение составляют районы, которыми управляет финансовый центр Абу-Даби ADGM, включая острова Аль-Марья и Аль-Рим.

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