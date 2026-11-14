«Вашингтон Спирит» победил «Юта Роялс» со счетом 2:1 в полуфинале плей-офф Национальной женской футбольной лиги США (NWSL) и третий раз подряд вышел в финал турнира. Решающий мяч на 57-й минуте забила танзанийская футболистка Клара Луванга, сообщает The Guardian.

Решающий гол Луванги

Луванга воспользовалась неудачной передачей Нурии Рабано, которая прошла мимо центральной защитницы «Юты» Татум Милаццо. Футболистка «Вашингтона» перебросила мяч через голкипера Мэнди Макглинн, вышедшую ей навстречу. Это был второй гол Луванги в нынешнем плей-офф и четвертый во всех турнирах после сентябрьского перехода из саудовского «Аль-Насра».

«Юта Роялс» открыла счет уже на второй минуте: Хлоя Лакасс забила после подачи с углового. Этот мяч стал самым быстрым в истории плей-офф NWSL. Через шесть минут «Спирит» сравнял счет: Луванга отдала диагональную передачу на Тринити Родман, которая прострелила с левого фланга, а София Канторе опередила защитницу и поразила ворота первым касанием.

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Пятый финал для клуба

Для «Вашингтон Спирит» это будет пятый финал чемпионата NWSL и третий подряд. Команда, завоевавшая титул в 2021 году, будет бороться за второе чемпионство на домашнем стадионе Audi Field: право принимать финал клуб получил в июне.

Соперником «Вашингтона» станет победитель второго полуфинала между «Готэмом» и «Канзас-Сити Каррент». Если в финал выйдет «Готэм», команды повторят пару решающего матча 2025 года, когда «Готэм» победил «Спирит» со счетом 1:0 в Сан-Хосе.

Главный тренер «Вашингтона» Адриан Гонсалес отметил, что у команды было мало времени для работы с Лувангой, однако она быстро учится и понимает потребности команды и требования лиги.

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