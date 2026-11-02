В Австралии представительница сообщества Ваджа-Ваджа Вивианн-Ли Уотсон проводит бесплатные мастер-классы по традиционному плетению в своем родном городке Вурабинда в центральной части штата Квинсленд. На занятиях участницы также занимаются бисероплетением, изготавливают украшения и рисуют.

Как сообщает ABC News, Уотсон начала учиться плетению шесть с половиной лет назад, когда работала в местном женском приюте. Сначала она согласилась сделать браслет, а в течение следующих суток сплела корзину. Ранее в этом году женщина оставила стабильную работу на полный день, чтобы сосредоточиться на собственном деле.

Пространство для общения

Занятия стали для местных жительниц местом, где можно не только освоить ремесло, но и пообщаться. Жительница Вурабинды Энни Ассе отметила, что участницы могут просто прийти и поговорить, если не хотят заниматься творчеством. По ее словам, на этих встречах никто никого не осуждает.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вероника Джонсон, которая переехала в Вурабинду с острова Палм в этом году, рассказала, что мастер-классы помогли ей познакомиться с новыми людьми и стать более открытой в общении. Другая жительница городка, Патрисия Ранкин, считает, что передача ремесел и традиций помогает людям помнить о своем происхождении и ощущать собственную значимость.

Передача традиции детям

Практики плетения коренных народов Австралии имеют историю длиной в десятки тысяч лет. Предки коренных народов изготавливали из тростника, коры и растений корзины, сумки, сети и ловушки для рыбы. Для Уотсон плетение стало способом восстановить связь не только с наследием Ваджа-Ваджа, но и с культурой Маю-Япи в районе залива, а также с ее корнями жителей островов Торресова пролива.

Уотсон обучает ремеслу людей разного возраста, в том числе двух своих дочерей семи и десяти лет. Ее старшая дочь недавно получила заказ на плетеные серьги от сотрудницы местной медицинской службы.

Читай нас в