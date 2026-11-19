Джермейн Ваттимена победил действующего чемпиона Люка Литтлера со счётом 10:8 в матче 1/8 финала Grand Slam of Darts в Вулвергемптоне. Как сообщает Sky Sports, это поражение завершило защиту титула Литтлером.

Показатель Ваттимены

Ваттимена показал средний результат 101,7. По данным издания, он превзошёл первого номера мирового рейтинга по количеству набранных очков и переиграл его во всех компонентах игры.

Литтлер не присоединится к Филу Тейлору и Майклу ван Гервену в списке игроков, которые трижды подряд выигрывали Grand Slam of Darts.

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Следующие матчи

В четверг во втором раунде запланированы четыре матча. Люк Хамфрис сыграет с Томом Сайксом, Джеймс Уэйд — с Майклом ван Гервеном, Гиан ван Вен — с Мартином Шиндлером, а Габриэль Клеменс — с победителем группы P.

Соревнования в Вулвергемптоне продлятся до 22 ноября.

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