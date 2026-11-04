Кенийская социальная предпринимательница Вавира Нджиру стала лауреаткой Немецкой африканской премии 2026 года. Ее отметили за работу организации Food4Education, которая ежедневно обеспечивает питанием около 600 тысяч детей в Кении, сообщает Deutsche Welle.

Нджиру основала Food4Education после небольшого сбора средств на питание для 25 школьников. В 21 год она планировала кормить по 100 детей ежедневно. Сейчас в организации работают около 6 тысяч человек, более 70% из которых — женщины.

Система учета питания

Food4Education работает в 19 тысячах школ по всей стране и ежедневно предоставляет более 600 тысяч приемов пищи. Модель финансируется за счет пожертвований, государственной поддержки и небольших взносов родителей. В отдельных случаях такой взнос составляет 5 кенийских шиллингов — около 3 центов США.

Для оплаты и учета организация использует систему Tap-to-Eat. У детей есть браслеты, с помощью которых фиксируется получение еды. Система позволяет отслеживать платежи родителей, количество фактически выданных порций, а также выяснять причины, если ребенок не забирает еду.

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Поставки от фермеров

Около 80% продуктов, распределяемых Food4Education, поступает от мелких фермеров. Это обеспечивает производителям стабильный рынок сбыта, а для школьного питания позволяет использовать свежие местные продукты.

По данным, приведенным DW, ученики школ, участвующих в программе, реже пропускают занятия и демонстрируют лучшие результаты в учебе. Нджиру планирует увеличить ежедневный охват программы до 1 миллиона детей.

Немецкую африканскую премию с 1993 года присуждает Немецкий африканский фонд. Ею отмечают представителей африканских стран, чьи идеи и работа предлагают решения глобальных проблем. Премию Нджиру должна вручить министр экономического сотрудничества и развития Германии Реем Алабали Радован.

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