Исследователи Университета Арканзаса продемонстрировали способ 3D-печати небольших соединяемых блоков из имитатора лунного реголита без добавления связующих веществ. Блоки, принцип соединения которых схож с деталями LEGO, в перспективе могут помочь изготавливать строительные материалы непосредственно на Луне, сообщает ScienceDaily.

Печать без связующих веществ

Для эксперимента команда применила технологию лазерного послойного спекания порошка. На платформу наносят тонкий слой порошка, который нагревает концентрированный источник света, соединяя частицы путем спекания. Затем добавляют следующий слой и повторяют процесс, постепенно формируя трехмерный объект.

Поскольку образцы настоящего лунного материала труднодоступны, ученые использовали коммерческий имитатор Lunar Highlands Regolith Simulant, или LHS-1. Он был разработан так, чтобы быть похожим на образцы, доставленные миссиями NASA Apollo в 1960-х и начале 1970-х годов.

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Предыдущие попытки печатать конструкции из реголита предполагали использование дополнительных веществ, которые удерживают частицы вместе. В новом подходе частицы имитатора реголита соединялись между собой без такого компонента. Исследователи изготовили блоки шириной в несколько сантиметров, в том числе в форме креста и буквы H.

Прочность блоков еще необходимо повысить

Экспериментальные изделия могут поддерживать собственный вес, однако пока не пригодны для конструкций, которые должны выдерживать дополнительную нагрузку. По сравнению с объектами, изготовленными со связующими веществами, блоки из одного лишь имитатора реголита имеют больше внутренних пор и меньшую прочность.

Перед применением технологии на Луне исследователям также необходимо выяснить, как процесс печати будет работать в вакууме и в условиях низкой гравитации. Старший автор исследования, ассистент-профессор механической инженерии Ван Шоу, считает, что после доработки этот метод может стать способом производства строительных элементов и более крупных конструкций для постоянных лунных поселений. Результаты работы опубликованы в журнале NPJ Advanced Manufacturing.

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