Команда под руководством Эдинбургского университета обнаружила, что опыт и изменения окружающей среды могут перестраивать связи между нервными клетками во многих участках мозга мышей. Как сообщает News-Medical, учёные применили синаптомное картирование, которое сочетает микроскопию высокого разрешения и автоматизированный анализ изображений. Метод позволил исследовать миллиарды отдельных синапсов во всём мозге животных.

Разная реакция типов синапсов

Мышей содержали в обогащённой среде с беговыми колёсами, меняющимися лабиринтами и более широкими возможностями для социального взаимодействия. Такой опыт изучали как в период развития животных, так и во взрослом возрасте.

Исследователи зафиксировали изменения в различных популяциях синапсов во многих регионах мозга. Число одних типов синапсов под влиянием среды увеличивалось или уменьшалось, тогда как другие не изменялись. При этом общая плотность синапсов в мозге не выросла. Авторы работы считают, что для таких изменений более важными могут быть тип и свойства синаптических связей, а не их общее количество.

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Изменения после ограничения зрения

Отдельно учёные на неделю закрывали мышам один глаз, чтобы проследить, как изменение сенсорного опыта сказывается на мозге. Изменения синапсов выявили не только в участках, связанных со зрением, но и в зонах, задействованных в обработке других ощущений и памяти.

Первая автор исследования Ханан Вудс из Института нейронаук и сердечно-сосудистых исследований Эдинбургского университета отметила, что сенсорный опыт и влияние окружающей среды меняют молекулярный ландшафт синапсов во всём мозге. Работа опубликована в журнале Nature Communications. В исследовательскую группу также вошли учёные из Кардиффского университета и Университета Стратклайда; исследование поддержали Wellcome, Европейский исследовательский совет и Simons Foundation.

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